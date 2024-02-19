На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 19 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57,74,78,80,84,88,96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 637+650, км 646+370, км 654+759, км 656+567 путепроводы через а/д Москва-СПб, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка снежного вала;

км 652+855 Путепровод через ж/д Тосно-Новолисино, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, уборка снежного вала.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110,130,147-148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;

км 171-173 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных буферов от снега и грязи;

км 26-28 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 2-40, км 41-74, км 75-105, км 106-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 133-148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка снежных вала вдоль СБО.