Сокращенная рабочая неделя началась в Ленобласти

Дополнительный выходной сократит рабочую неделю для ленинградцев и всех жителей России.

Согласно производственному календарю 2024 года, в пятницу, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества будет выходной у всех россиян. Рабочий день накануне – в четверг, 22 февраля – будет сокращен на один час.

В марте россияне будут отдыхать на один день больше благодаря 8 марта – Международному женскому дню. А 7 марта будет сокращенный рабочий день.