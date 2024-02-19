Сокращенная рабочая неделя началась в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Дополнительный выходной сократит рабочую неделю для ленинградцев и всех жителей России.

Согласно производственному календарю 2024 года, в пятницу, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества будет выходной у всех россиян. Рабочий день накануне – в четверг, 22 февраля – будет сокращен на один час.

В марте россияне будут отдыхать на один день больше благодаря 8 марта – Международному женскому дню. А 7 марта будет сокращенный рабочий день.

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18.02.2024 23
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