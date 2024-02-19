Жителей Ленобласти призвали начать вакцинироваться от клещевого энцефалита

Автор: Анастасия Щербакова
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В прошлом году первые жалобы на укусы паразитов стали поступать в медучреждения региона уже в марте.

Роспотребнадзор советует жителям Ленобласти позаботиться о вакцинации от клещевого энцефалита заранее. Сезон активности этих паразитов начинается уже совсем скоро.

В ведомстве отмечают, что в 2023 году первые жалобы на укусы клещей стали поступать в медучреждения Ленобласти уже в середине марта.

Все районы Ленинградской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому готовиться к новому сезону надо заблаговременно. Конец февраля – начало марта оптимальное время для начала вакцинации, – указано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что вакцинация от энцефалита производится в два этапа, между которыми нужно выдержать временной интервал в один месяц.

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