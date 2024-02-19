В одном из автосервисов в Буграх прогремел взрыв — видео

На месте ЧП уже работают экстренные службы.
В соцсетях тиражируются фото и видео с места серьезного пожара в автосервисе на улице Шоссейной в Буграх.
По имеющимся данным, в результате пожара на СТО взорвался баллон, что осложняет задачу экстренных служб. Огнеборцам приходится работать на расстоянии из-за риска повторного взрыва, передает Mash на Мойке.
Информации о пострадавших и причинах ЧП пока нет.
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