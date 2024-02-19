В одном из автосервисов в Буграх прогремел взрыв — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

На месте ЧП уже работают экстренные службы.

В соцсетях тиражируются фото и видео с места серьезного пожара в автосервисе на улице Шоссейной в Буграх.

По имеющимся данным, в результате пожара на СТО взорвался баллон, что осложняет задачу экстренных служб. Огнеборцам приходится работать на расстоянии из-за риска повторного взрыва, передает Mash на Мойке.

Информации о пострадавших и причинах ЧП пока нет.

 

 

 

 

 

Вам будет интересно
В одном из автосервисов в Буграх прогремел взрыв - видео пожар, видео, Бугры
Поезд насмерть сбил пешехода в Гатчинском районе
Возле железнодорожной станции Антропшино в Гатчинском районе 18 февраля грузовой поезд наехал на 24-летнего мужчину. Травмы оказались смертельными. Ленинградским следственным комитетом...
19.02.2024 33
Автор