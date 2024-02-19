Известна дата запуска фонтанов в Петергофе в этом году

Ждать осталось недолго.

Полюбоваться видом работающих фонтанов Петергофа можно будет с 20 апреля, рассказали в официальном сообществе музейного комплекса. До тех пор выставочные пространства будут работать по зимнему расписанию.

Также в сообщении указано, что традиционный ежегодный праздник фонтанов в Петергофе пройдет 18 мая. Приобрести билеты можно будет за две недели до начала мероприятия.