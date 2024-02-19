Охранник жестоко избил подростка в магазине в Петербурге — видео

Охранник жестоко избил 15-летнего подростка в магазине у станции метро «Звездная» в Петербурге.

Со слов очевидцев, сначала охранник взял юношу за шкирку и вывел из магазина. Подросток отмахнулся и попал мужчине по лицу, тот из-за этого набросился на парня, повалил его на пол и начал избивать.

Видео: vk.com/spb_today_unreleased

Потерпевший обратился за помощью к дружинникам. Они прибыли на место и передали охранника сотрудникам полиции. Также подростку помогли написать заявление и доставили в травмпункт.

Проводится проверка.