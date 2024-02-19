Российский летчик, угнавший вертолет на Украину и убивший пилота, найден мертвым в Испании — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом сообщает иностранная пресса.

Как утверждает Ura.ru, ссылаясь на западные СМИ, в Испании, предположительно, нашли тело российского летчика Максима Кузьминова. В сентябре прошлого года он угнал военный вертолет на Украину, а пилота застрелил.

После дезертирства военнослужащий находился на Украине, куда позже прибыла его семья.

Предварительная версия — Кузьминова устранили украинские спецслужбы, как неудобного свидетеля.

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14.02.2024 399
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