Во Франции выпустили из тюрьмы россиянина, осужденного на 10 лет за избиение фаната из Британии

Автор: Анастасия Щербакова
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Гражданин РФ находился в тюрьме шесть лет, однако его адвокатам удалось добиться условно-досрочного освобождения. 

Россиянин, избивший английского фаната на Евро-2016, выпущен на свободу 19 февраля, стало известно РИА Новости. Мужчина намерен отправиться самолетом в Турцию, а затем сразу на родину, в Россию.

Он вышел сегодня утром. Российский консул ждал его в тюрьме и сопроводил в аэропорт Марселя. Завтра он будет в Москве, — сообщили адвокат россиянина.

Напомним, гражданин РФ был задержан в Мюнхене по запросу Франции и приговорен к 10-летнему тюремному сроку. Всему виной — тяжкие телесные, которые россиянин нанес фанату из Великобритании на Евро-2016.

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