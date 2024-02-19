Известны новые подробности расстрела российского летчика в Испании, угнавшего вертолет для Украины

Иностранная пресса утверждает, что у Кузьминова наблюдались проблемы с наркотиками и алкоголем. Мужчина вел себя неадекватно. Уже есть версия, что за убийством стоят украинские спецслужбы, которые хотели устранить «неудобного свидетеля».

По предварительной информации, в Испании убит российский летчик Максим Кузьминов, который в сентябре 2023 года угнал вертолет на Украину.

Как передает ТАСС, ссылаясь на иностранные СМИ, соседи Кузьминова отзывались о нем как не о самом адекватном человеке. Мужчина имел проблемы с алкоголем и наркотиками и часто буянил.

Не исключено, что Кузьминова устранили украинские спецслужбы, для которых перебежчик стал неудобным.

Тело россиянина с пулевыми ранениями, предварительно, было найдено на пандусе гаража в городе Аликанте.