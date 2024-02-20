Хулиган избил подростка и чихуахуа в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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В поселке Кирпичное Выборгского района 18 февраля около 20:00 агрессивный мужчина избил и ограбил подростка, а затем ударил чихуахуа, которую выгуливала хозяйка.

Как сообщает «Выборг.ТВ» со ссылкой на очевидцев, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала избил 15-летнего мальчика и отобрал 700 рублей.

После этого агрессор погнался за женщиной с ребенком и собачкой. Люди успели спрятаться в подъезде. Хулиган схватил маленькую собаку, нанес ей несколько ударов и, по предварительным данным, сломал лапы.

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Фото: Выборг.ТВ/телеграм

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