Погода в Петербурге меняется: барический максимум уступает место циклоническому вихрю

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 февраля в Санкт-Петербурге переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный. Температура ночью опускалась до -6… -11 °C, днем составляет -1… -3 °C. На дорогах местами гололедица.

На погоду в регионе влияют уходящий на юго-восток барический максимум и приближающийся с запада циклонический вихрь. Ожидается преимущественно облачная погода, температура будет выше положенной отметки, сообщает центр «ФОБОС».

Ожидается, что 21 и 22 февраля будет 0… -2 °C и 0… +2 °C соответственно, облачно с прояснениями, местами небольшой снег.