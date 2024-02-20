За год число обращений в филиал Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде по СЗФО выросло в 3,5 раза

Около 900 человек обратились за бесплатной юридической помощью в филиал Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде по Северо-Западному федеральному округу в 2023 году. Это на 250% больше, чем годом ранее.

Юристы филиала Центра помогают пострадавшим от правонарушений в цифровой среде решать конфликты как в досудебном, так и в судебном порядках, готовят доказательную базу, формулируют требования по восстановлению нарушенных прав.

Около 90% обращений, поступивших в филиал Центра в прошлом году, – это жалобы на мошеннические действия. Распространена ситуация, когда злоумышленники крадут у пользователей интернета персональные данные и оформляют на их имя кредиты. Нередко люди узнают о задолженностях значительно позже, например, после звонков и сообщений от коллекторов, получения судебных приказов. Для юристов Центра важно не только доказать непричастность человека к мошенническим займам и снять с него обязательства по выплатам, но и добиться возмещения причиненного морального вреда.

Так, в прошлом году помощи юристов филиала Центра попросила жительница Санкт-Петербурга, когда узнала, что на нее оформили кредит на сумму 11 тыс. рублей, заключив договор займа и договор использования электронного средства платежа. Она несколько раз обращалась в микрофинансовую организацию, чтобы доказать свою непричастность к кредиту, но сделать это самостоятельно не удавалось. Женщина очень переживала, что арестуют ее счета или мошенники будут выводить и обналичивать деньги с ее карты.

Специалисты Центра помогли гражданке собрать доказательства, подготовили исковые заявления и защитили интересы пострадавшей в суде. С нее сняли обязательства по выплате кредита. Юристы смогли доказать, что человек испытал значительные нравственные страдания, в результате чего суд назначил ей компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Мошенники могут воспользоваться персональными данными не только для оформления кредита. Другой житель Санкт-Петербурга обратился в филиал Центра с жалобой, что злоумышленники, используя его персональные данные, попытались зарегистрировать на него юридическое лицо. Петербуржец узнал об этом, когда ему пришло уведомление из ФНС о том, что он предоставил в налоговую службу документы, содержащие заведомо ложные сведения. За это мужчину привлекли к административной ответственности. Юристы Центра взялись представлять интересы пострадавшего от мошенников в суде. Им удалось добиться, чтобы дело об административном правонарушении прекратили, и с мужчины сняли обвинения.

Отметим, что количество обращений продолжает расти. С начала 2024 года помощи юристов филиала Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде в Северо-Западном федеральном округе попросили уже около 500 человек. Это почти в 30 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде в СЗФО можно:

• по телефону +7 (812) 318-24-62;

• по электронной почте [email protected];

• через форму обратной связи на сайте 4people.grfc.ru.