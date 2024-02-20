Пешеход в Петербурге встал на пути водителей, пытавшихся объехать пробку по тротуару

Однако внимание прибывших спустя несколько минут сотрудников ДПС было приковано не к нарушителям ПДД.

Авария на улице Рубинштейна в Петербурге спровоцировало пробку, которую некоторые хитрые водители пытались объехать. Правда, сделать они это собирались по тротуару. Неравнодушный пешеход не стал терпеть наглость автомобилистов и преградил одному из них дорогу.

Как пишет «Фонтанка», сотрудники ДПС прибыли на место начинающегося конфликта довольно быстро. Однако выписывать штраф за грубое нарушение ПДД не спешили. По крайней мере, так говорят очевидцы.