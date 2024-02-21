Александр Дрозденко пожелал молодежи не бояться показать себя, рассказывать о себе и о Ленобласти

Губернатор Ленобласти встретился с ребятами, которые будут представлять наш регион на Всемирном фестивале молодёжи-2024.

Делегация региона отправится на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта, в составе 102 участников и 35 волонтеров. Как напомнил глава 47 региона, за печами у ребят – серьезный отбор и конкуренция 30 человек на одно место. А еще работа, идеи, смелость для их воплощения и, конечно, удача.

«Нужно не бояться себя показывать, не бояться о себе рассказывать, не бояться себя презентовать, и, конечно же, очень важно не бояться, а очень активно общаться с теми, кто будет на фестивале, потому что туда приедут такие же лидеры, как и вы, из других субъектов Российской Федерации, и лидеры молодёжи со всего мира. Удачи вам, хорошего настроения, оторвитесь там, но с умом», — напутствовал ребят Александр Дрозденко.

В рамках программы культурного шефства за Ленобластью закреплены делегации из Конго и Швейцарии. В течение недели ребят ждут познавательные марафоны, встречи, научные турниры, карьерные тренинги и творческие мастер-классы.