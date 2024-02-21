Матвиенко: у губернаторов должно быть больше полномочий в сфере ЖКХ

Спикер Совфеда заявила, что это позволит навести порядок в работе управляющих компаний.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что главам субъектов РФ необходимо дать больше полномочий в сфере ЖКХ.

В целом надо сейчас переосмыслить систему управления ЖКХ. (Поскольку) в 90-е годы старались делать все, чтобы создать новые бизнесы, и все прибрали к рукам. Где-то это получилось эффективно, а где-то неэффективно, — цитирует Матвиенко РИА Новости.