В Госдуме приняли в I чтении закон, обязывающий россиян бороться с борщевиком на своих участках

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

Как заявлял автор нового закона, принимаемых мер для борьбы с сорной травой недостаточно.

Госдума приняла в I чтении новый законопроект, который обяжет собственников  земельных участков бороться с борщевиком.

Инициатива была внесена в парламент еще в середине октября.

Одно растение борщевика Сосновского может давать до 20 тысяч семян. При этом нынешних мер по борьбе с ним недостаточно из-за того, что используются неэффективные способы и упускаются сроки, а некоторые собственники вообще не предоставляют доступ к своему участку, — заявлял автор закона.
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