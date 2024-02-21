В Госдуме приняли в I чтении закон, обязывающий россиян бороться с борщевиком на своих участках

Как заявлял автор нового закона, принимаемых мер для борьбы с сорной травой недостаточно.

Госдума приняла в I чтении новый законопроект, который обяжет собственников земельных участков бороться с борщевиком.

Инициатива была внесена в парламент еще в середине октября.

Одно растение борщевика Сосновского может давать до 20 тысяч семян. При этом нынешних мер по борьбе с ним недостаточно из-за того, что используются неэффективные способы и упускаются сроки, а некоторые собственники вообще не предоставляют доступ к своему участку, — заявлял автор закона.