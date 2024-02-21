В МВД прокомментировали сообщения о проблемах россиян на границе из-за ошибок в загранпаспортах

Ранее в СМИ появилась информация, что граждане испытывают сложности с выездом за рубеж из-за якобы опечаток в загранпаспортах.
В МВД отреагировали на информацию в СМИ о проблемах граждан при пересечении границы. В сообщениях указывалось, что россиян разворачивают в аэропортах из-за опечаток в загранпаспортах.
В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано, — приводит комментарий официального представителя МВД Ирины Волк LIFE.
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