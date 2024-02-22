Схему мошенничества с поддельными iPhone раскрыли в Петербурге – фото

На бульваре Новаторов в Санкт-Петербурге 20 февраля сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого мошенника по подозрению в продаже макетов мобильных телефонов под видом настоящих iPhone.

Ранее к патрульному на улице обратился 25-летний заявитель. Он пожаловался на молодого человека, который предоставил ему фальшивые телефоны вместо заявленных iPhone.

По предварительным данным, задержанный использовал популярный онлайн-сервис для размещения объявлений о продаже товаров, предлагая гаджеты по сниженным ценам. Он договорился с жертвой насчет трех iPhone, встретился с ним в Мурино и получил за товар 365 000 рублей.

Открыв коробки, покупатель выяснил, что внутри пластиковые муляжи. Пострадавший вновь связался с продавцом, но уже под видом другого покупателя, создав новый профиль, и договорился о встрече. На ней злоумышленника задержали росгвардейцы. При задержании у подозреваемого обнаружены коробки с фальшивыми смартфонами.

Фото: пресс-служба Росгвардии