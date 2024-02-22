Неизвестный «заминировал» колл-центр во Всеволожском районе

На горячую линию крупного российского банка 21 февраля около 02:00 позвонил мужчина и сообщил, что колл-центр финансового учреждения в Кудрово Всеволожского района якобы заминирован.
Сотрудник колл-центра передал информацию об угрозах сотрудникам полиции. Офис банка и прилегающую территорию осмотрели. Взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация сотрудников не проводилась.
По факту случившегося проводится проверка. Личность лжеминера устанавливается.
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