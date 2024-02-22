Карниз проломил голову школьнику в спортклубе Всеволожска

В полицию Всеволожского района 21 февраля около 18:00 сообщили о госпитализации 9-летнего мальчика из спортивного клуба на улице Павловской в райцентре.
По предварительным данным, несколькими минутами ранее школьник подошел к шторе, огораживающей ринг, и дернул за нее. Вместе с тканью ребенку на голову упала металлическая балка-карниз.
Пострадавший доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него перелом черепа.
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24.06.2022 4219