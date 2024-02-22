Таблетками для аборта незаконно торговали в аптеках Соснового Бора

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники прокуратуры проверили несколько аптек в Сосновом Бору. В ходе рейда выявлены организации, незаконно продававшие препараты для медикаментозного прерывания беременности.

Таблетки «Миропристон» находились в розничной продаже, что запрещено Минздравом России. Этот препарат можно использовать только медицинским учреждениям. Процедура должна проводиться под наблюдением врача. Реализация «Миропристона» возможна только в адрес юридических лиц с соответствующей лицензией.

Заведены четыре административных дела о нарушении законодательства об обращении лекарственных средств. Прокуратура также внесла представление одной из аптек.

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