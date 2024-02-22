Мокрый снег, усиление ветра и до +5 градусов днем: прогноз погоды в Ленобласти на 23 февраля

Небольшие осадки местами в регионе начнутся во второй половине дня.

Как передает региональное МЧС, 23 февраля в Ленобласти ожидается местами мокрый снег и небольшие дожди во второй половине дня.

Температура воздуха днем при этом составит от нуля до +5 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать от -3 до + 2 тепла.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться, — добавили в ведомстве.