«Закончит либо как Наполеон, либо еще хуже — как в 1945»: в Германии признали мощь России

Автор: Анастасия Щербакова
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Немецкий депутат заявил, что попытки Запада тягаться с Россией — ни к чему хорошему не приведут.

Немецкий депутат Бундестага Маттиас Мосдорф неожиданно высказался о попытках Запада противостоять России. Парламентарий признает: тягаться с РФ никому не под силу.

Кто решит тягаться с Россией, закончит либо как Наполеон в 1812 году, либо еще хуже — как в 1945, — цитирует Мосдорфа ТАСС.

Такое заявление депутат сделал в Бундестаге во время обсуждения поставок Украине ракет Taurus. Парламент, к слову, не поддержал эту инициативу.

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