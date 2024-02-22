Финляндия не станет открывать границу с Россией в апреле — СМИ

Финские СМИ полагают, что местные власти не сдержат обещания и продлят ограничения на границе с Россией.
Иностранная пресса утверждает, что сейчас Финляндия прорабатывает законодательство, которое должно противодействовать незаконной миграции. На фоне этого КПП на границе с Россией останутся закрытыми.
Полное открытие восточной границы маловероятно даже в апреле. Восточная граница, вероятно, и тогда останется закрытой или, в лучшем случае, будет открыта в очень ограниченной степени, — приводит сообщения СМИ РИА Новости.
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