Врач перечислила первые симптомы преддиабета. На что следует обратить внимание?

Высокий уровень сахара в крови и гипергликемия – состояние, возникающее на фоне сахарного диабета или предшествует этому заболеванию, сообщает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Эксперт объяснила, что в норме содержание сахара (глюкозы) в крови натощак — от 3,3 до 5,5 ммоль/л. О преддиабете говорят, если уровень повышается до 5,6−6,9 ммоль/л, о сахарном диабете – выше 7 ммоль/л.

Симптомы сахарного диабета развиваются постепенно, медленно нарастая в течение нескольких лет. В это время клетки все хуже усваивают сахар, его концентрация в крови становится стабильно высокой.

Среди распространенных признаков высокого сахара в крови — постоянная жажда, утомляемость и слабость, учащенное мочеиспускание, постоянный голод из-за дефицита энергии.