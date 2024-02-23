Мужчину в луже собственной крови нашли в подъезде «Золотой гавани»

Пострадавшего увезли с места происшествия из ЖК на Яхтенной улице в Санкт-Петербурге 22 февраля. В больнице у 54-летнего петербуржца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множество ранений в области головы и шеи, проблемы с позвоночником.

По горячим следам задержали вероятного преступника. Им оказался 27-летний молодой человек с непростым прошлым. Его судили за кражу и тяжкое причинение вреда здоровью, помещали в психиатрическую больницу.

Заведено уголовное дело.