Мужчину в луже собственной крови нашли в подъезде «Золотой гавани»

Пострадавшего увезли с места происшествия из ЖК на Яхтенной улице в Санкт-Петербурге 22 февраля. В больнице у 54-летнего петербуржца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множество ранений в области головы и шеи, проблемы с позвоночником.
По горячим следам задержали вероятного преступника. Им оказался 27-летний молодой человек с непростым прошлым. Его судили за кражу и тяжкое причинение вреда здоровью, помещали в психиатрическую больницу.
Заведено уголовное дело.
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