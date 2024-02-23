Таксист-иностранец изнасиловал заместителя директора магазина в Ленобласти

Жительница Мурино Всеволожского района, работающая заместителем директора магазина одежды, познакомилась с мужчиной в интернете. Спустя два дня после начала переписки – 20 февраля – решила встретиться с ним и села к нему в Skoda Rapid на улице Шувалова.
Около 20:30 он начал угрожать 43-летней жительнице Мурино физической расправой, затем изнасиловал на заднем сидении. Когда мужчина решил завести автомобиль, женщина смогла выбежать из машины и сразу обратилась в полицию.
Подозреваемого задержали 21 февраля в Санкт-Петербурге. Им оказался 32-летний гражданин Туркменистана, работающий таксистом и не состоящий на миграционном учете. Он прибыл в Россию в 2018 году для учебы.
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