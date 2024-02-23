С 1 марта изменятся правила выезда детей из России

Автор: Сергей Агутин
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С 1 марта вступает в силу закон, который в том числе прописывает правила выезда за границу детей до 14 лет. Чтобы их выпустили, в свидетельстве о рождении должна стоять отметка о российском гражданстве.

Baltphoto/ Ольга Андросова
Фото: Baltphoto.ru

Это порядок выезда касается тех детей, кто будет пересекать границу России исключительно со свидетельством о рождении на руках. Список стран, принимающих только с этим единственным документом: Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Северная Осетия.

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