Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 23 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

В период с 17-го по 23-е февраля 2024 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего.

Также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах населенных пунктов Чугуновка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 66-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады теробороны.

Потери противника составили свыше 390 военнослужащих, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили более 2560-ти военнослужащих, 12 танков, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении.

Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Соловьево, Семеновка, Тоненькое, Евгеновка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

Отражены 39 контратак штурмовых групп 71-й егерской, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотпехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики.

За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики, а также Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области.

Отражены четыре атаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 1195-ти военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции и нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое, Орехов, Щербаки, Луговое Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Ивановка, Тягинка и Змеевка Херсонской области.

Кроме того, отражены три атаки 82-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Потери противника составили более 460-ти военнослужащих, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, семь крылатых ракет «Storm Shadow», зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot», четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 652 беспилотных летательных аппарата.

Ракетными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 572 самолета, 267 вертолетов, 13223 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18981 единица специальной военной автомобильной техники.