В Тосно открылась крытая ледовая арена

В Тосно 23 февраля состоялось открытие крытой ледовой арены.
Первыми ее оценили хоккеисты любительских команд, встретившись здесь в товарищеском матче.
Фото: администрация Тосненского района
Фото: администрация Тосненского района
Фото: администрация Тосненского района
Фото: администрация Тосненского района
Фото: администрация Тосненского района
«Поздравляем всех с этим замечательным событием и надеемся, что этот лёд станет стартовой площадкой для достижения больших побед нашими юными спортсменами», — отметили в администрации Тосненского района.
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