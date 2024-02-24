В Тосно открылась крытая ледовая арена

Автор: Гузель Галимова
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В Тосно 23 февраля состоялось открытие крытой ледовой арены.

Первыми ее оценили хоккеисты любительских команд, встретившись здесь в товарищеском матче.

В Тосно открылась крытая ледовая арена Тосно, спорт, Ленобласть, ледовая аренаФото: администрация Тосненского района
В Тосно открылась крытая ледовая арена Тосно, спорт, Ленобласть, ледовая аренаФото: администрация Тосненского района
В Тосно открылась крытая ледовая арена Тосно, спорт, Ленобласть, ледовая аренаФото: администрация Тосненского района
В Тосно открылась крытая ледовая арена Тосно, спорт, Ленобласть, ледовая аренаФото: администрация Тосненского района
Фото: администрация Тосненского района

«Поздравляем всех с этим замечательным событием и надеемся, что этот лёд станет стартовой площадкой для достижения больших побед нашими юными спортсменами», — отметили в администрации Тосненского района.

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