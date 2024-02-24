Небольшой дождь и до +6°C – погода в Ленобласти на 25 февраля

В воскресенье, 25 февраля, в Ленобласти будет облачная погода с прояснениями.

Ночью пройдут умеренные, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью в прибрежных районах местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1…+4°C, днем +1…+6°C. На дорогах местами гололедица.