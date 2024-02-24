Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 24 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Донецком направлении потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
На Авдеевском направлении противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.
На Херсонском направлении потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
В течение суток перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата.