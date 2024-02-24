Минобороны: ВСУ после освобождения Авдеевки отброшены на 10 километров

Во время операции по освобождению Авдеевки российские бойцы отбросили украинские войска более чем на 10 километров.

Об этом доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу во время визита главы ведомства в зону СВО.

Он добавил, что силы РФ продолжают наступление на своих направлениях в зоне спецоперации.

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В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии города под контроль.