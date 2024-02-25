Объемы финансирования киевского режима перевалили далеко за 100 млрд евро.

За последние два года Евросоюз передал Украине более 130 миллиардов евро. В частности, речь идет о периоде с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Мы предоставили 82 или 83 миллиарда евро для поддержки Украины. Еще 50 миллиардов входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи, — приводит слова европейского чиновника РИА Новости.

Тем временем в СМИ появилась информация, что Зеленский сбежал из Киева после поражения ВСУ в Авдеевке.