В Петербурге с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя — видео

Прибор, определяющий наличие алкоголя в крови, показал превышение в 11 раз.
Накануне, 24 февраля, в Петербурге проходил рейд «Пьяный водитель», в рамках которого инспекторы решили проверить документы у водителя «Форд» на пересечении Богатырского проспекта и улицы Туристской. Однако мужчина проигнорировал ДПС и нажал на газ, попытавшись скрыться.
Заехав во дворы, неадекват еще и зацепил припаркованный автомобиль. В результате погони инспекторам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов. После задержания во время медосвидетельствования прибор, определяющий наличие алкоголя в крови, показал превышение в 11 раз.
На мужчину составили пять административных прокола.
Видео публикует «Дорожный инспектор».
Вам будет интересно
Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу обвиняемых в убийстве водителя адвоката Виктора Патрушева в Петербурге — Андрея Артюхина (исполнитель)...
24.02.2024 57