В Петербурге с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя — видео

Прибор, определяющий наличие алкоголя в крови, показал превышение в 11 раз.

Накануне, 24 февраля, в Петербурге проходил рейд «Пьяный водитель», в рамках которого инспекторы решили проверить документы у водителя «Форд» на пересечении Богатырского проспекта и улицы Туристской. Однако мужчина проигнорировал ДПС и нажал на газ, попытавшись скрыться.

Заехав во дворы, неадекват еще и зацепил припаркованный автомобиль. В результате погони инспекторам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов. После задержания во время медосвидетельствования прибор, определяющий наличие алкоголя в крови, показал превышение в 11 раз.

На мужчину составили пять административных прокола.

Видео публикует «Дорожный инспектор».