Суд арестовал заказчика и исполнителя заказного убийства в Петербурге

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу обвиняемых в убийстве водителя адвоката Виктора Патрушева в Петербурге — Андрея Артюхина (исполнитель) и Гинтераса Рагаускаса (заказчик).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, под стражей они пробудут до 17 апреля.

Сообщается, что исполнитель, в отличие от заказчика, не возражал против такой меры пресечения. Рагаускас отказался от дачи показаний, его адвокат просил домашний арест.

По версии следствия, Рагаускас заказал убийство адвоката Адвокатской палаты города Петербурга из-за спора по недвижимости. Он предложил Артюхину за пять миллионов рублей совершить убийство, на что тот согласился, и передал ему пистолет с глушителем.

20 февраля киллер выполнил задание, но перепутал жертву – был убит водитель адвоката.