«Джо, ты уволен»: Трамп заявил, что победит Байдена на предстоящих выборах в США

После победы в праймериз в Южной Каролине Трамп заявил, что у Байдена нет шансов переизбраться на новый срок.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что победит действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Мы собираемся быть здесь 5 ноября и посмотрим на Джо Байдена, и мы посмотрим ему прямо в глаза. Он разрушает нашу страну, и мы скажем: «Джо, ты уволен». Убирайся. Уйди, Джо. Ты уволен, — обратился к избирателям Трамп.

Ранее стало известно, что по итогам праймериз в Южной Каролине Дональд Трамп набрал 66,8% голосов, что делает его абсолютным лидером.

До этого Трамп побеждал в праймериз и в других штатах: в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и на Виргинских островах.