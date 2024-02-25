В Украине готовятся к потере Харькова и Купянска после разгрома ВСУ в Авдеевке

О высокой вероятности потери городов заявила украинский депутат Устинова.
Народный депутат Украины Александра Устинова заявила, что киевский режим утратит контроль над Харьковом и Купянском после поражения ВСУ в Авдеевке. Об этом парламентарий заявила немецкому Deutsche Welle*.
Авдеевка — это первый шаг, как будет выглядеть Украина, потому что после Авдеевки будет Купянск и, к сожалению, Харьков. А Харьков — второй крупнейший город Украины, в котором проживает больше миллиона человек. И мы понимаем, что, если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков, — приводит слова Устиновой Ura.ru.
* Признан иностранным агентом.
Вам будет интересно
Бывший американский разведчик назвал четыре города, которые потеряет Украина. Журналист и бывший разведчик ВС США Скотт Риттер не исключает, что вскоре...
28.01.2024 2645