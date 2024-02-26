На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 26 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57, 74, 76-78, 80, 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

км 39 ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110, 130, 148 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и очистка дорожных знаков;

транспортная развязка км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.

А-121 «Сортавала»:

км 25-10 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега вокруг стоек дорожных знаков;

км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов с обочины автогрейдером;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д.

Р-23 «Псков»: