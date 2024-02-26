Жителей Выборгского района предупредили о взрывных работах на карьере

В Выборгском районе Ленобласти на карьере «Каменногорский» в понедельник, 26 февраля, будет шумно.
Плановый массовый взрыв устроят с 12:00 до 17:00. До окончания работ на промплощадку и в радиус опасной зоны — 700 метров — проезжать или проходить будет запрещено, как и нахождение там, сообщает администрация Выборгского района.
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