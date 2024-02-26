Зеленский: Путин при личной встрече в 2019 году поднимал вопрос прекращения огня

Президент России Владимир Путин призывал к прекращению огня при личной встрече в 2019 году в Париже, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что плохо помнит детали встречи. По его ощущениям, «это было в другой жизни и все было по-другому».

«У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая», — сказал Зеленский.

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Встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году в Париже. Главы государств общались в «нормандском формате».