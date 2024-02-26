ФАС выявила у «Яндекс Такси» нарушения, связанные с завышением цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения у «Яндекс Такси», которые связаны с завышением цен на поездки, а также блокировкой водителей и пассажиров.
За 2023 год на компанию поступило более 300 жалоб как от пассажиров, так и от водителей, заявил заместитель руководителя службы Петр Иванов в интервью «Известиям».
ФАС также высказывает недовольство высокой комиссией, которую сервис взимает с водителей — 28%. Кроме того, антимонопольная служба ожидает пояснения ценообразования и блокировки пассажиров и водителей. Требования ФАС на данный период не исполнены.
Петр Иванов также отметил, что до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, включая «Яндекс». Это ограничение мешает ФАС принимать меры реагирования в настоящее время.