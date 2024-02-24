Средняя зарплата в Ленобласти составила почти 87 тысяч рублей

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Средняя номинальная зарплата в Ленобласти в декабре 2023 года составила 86 828 рублей, сообщает Петростат.

С учетом индекса потребительских цен, реальная зарплата в регионе выросла на 28,2%, по сравнению с ноябрем 2023 года, и на 8,3%, по сравнению с показателями прошлого года.

Больше всего получают работники финансовой и страховой сферы – около 204 тысяч рублей, а также отрасли водного транспорта — 184 тысячи рублей.

Вам будет интересно
Средняя зарплата в Ленобласти составила почти 87 тысяч рублей средняя зарплата, Петростат, Ленобласть, зарплата
Россиян предупредили об ответственности за разглашение зарплат коллег
Работнику, который разгласил размер зарплаты коллег (например, подсмотрев сумму в расчетном листке), может грозить дисциплинарная ответственность — вплоть до увольнения. Об...
19.02.2024 150
Автор