Средняя зарплата в Ленобласти составила почти 87 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата в Ленобласти в декабре 2023 года составила 86 828 рублей, сообщает Петростат.

С учетом индекса потребительских цен, реальная зарплата в регионе выросла на 28,2%, по сравнению с ноябрем 2023 года, и на 8,3%, по сравнению с показателями прошлого года.

Больше всего получают работники финансовой и страховой сферы – около 204 тысяч рублей, а также отрасли водного транспорта — 184 тысячи рублей.