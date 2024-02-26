Пять вагонов сошли с путей на ж/д станции Боровинка

В Выборгском районе Ленобласти на ж/д станции Боровинка 25 февраля сошли с путей пять порожних вагонов маневрового состава. Пострадавших нет.

В связи с этим на участке «Каменогорск 1 – Хийтола» были отменены пригородные две электрички — одна из Выборга в Хийтолу, вторая — в обратном направлении. На месте схода работал восстановительный поезд станции Выборг.

Сейчас движение осуществляется по графику, рассказали в ОЖД.