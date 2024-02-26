ФСБ задержала 49 человек за финансирование боевиков в Сирии

ФСБ России задержала в 22 регионах страны 49 участников террористической сети, собирающих средства для боевиков Сирии.

«На территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что некоторые задержанные распространяли радикальные исламские идеи среди российской мусульманской общины. Кроме того, они оправдывали ведение террористической деятельности. Свою пропаганду они вели через интернет.

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На данный момент возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются.