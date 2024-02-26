Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 26 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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На Донецком направлении противник потерял свыше 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также станцию контрбатарейной борьбы.

На Авдеевском направлении противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Херсонском направлении потери противника составили до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты «Storm Shadow», а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата.