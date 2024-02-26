Российская армия продвигается в Авдеевском направлении

Минобороны РФ сообщает о взятии под контроль ВС РФ еще одного населенного пункта на Авдеевском направлении.

26 февраля российская армия освободила населённый пункт Ласточкино к северо-западу от Авдеевки, передает Министерство обороны РФ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой Народной Республики, — передает оборонное ведомство.