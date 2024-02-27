Жителей Бокситогорского района предупреждают о взрывах на карьерах до конца недели

Всю рабочую неделю на карьерах Бокситогорского района Ленобласти будут проводиться плановые взрывные работы. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Так, первый массовый взрыв прогремел 26 февраля. Во вторник, 27 февраля, в Большедворском поселении будет громко с 09:00 до 12:00, а в Самойловском — с 13:00 до 16:00. В среду и четверг, 28 и 29 февраля, с 13:00 до 16:00 плановые взрывные работы пройдут в карьере в Большедворском поселении. Добывать природные материалы там планируют и 1 марта, но точного времени пока нет.