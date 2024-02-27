Власти Петербурга направят почти 5 млн рублей на поддержку приютов для животных

Правительство Петербурга выделит в качестве субсидий 4,8 миллиона рублей на поддержку приютов для животных, сообщили в пресс-службе Смольного.

Средства пойдут на погашение части затрат приютов на электроэнергию, отопление, водоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов. Субсидии от правительства получат 14 приютов, где находятся 1,3 тысячи кошек и собак.

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Отмечается, что за год количество приютов увеличилось почти втрое: в 2023-м субсидии от правительства получали лишь пять организаций.