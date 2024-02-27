Более 2 млн российских паспортов выдано жителям новых регионов РФ

Более 2 млн российских паспортов выдали жителям новых регионов, сообщил начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков.

«Одной из приоритетных задач является документирование жителей наших новых субъектов. <…> На настоящее время уже выдано свыше 2 млн паспортов новым гражданам Российской Федерации», — сказал Агарков.

Кроме того, по его данным, Информационный центр МВД в Ростовской области в 2023 году поставил на учет более миллиона жителей новых регионов РФ.

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